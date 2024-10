Consejera de la Judicatura califica el sorteo en el Senado como una "masacre"

Lilia Mónica López Benítez, Consejera de la Judicatura Federal, describió como una "masacre" el sorteo por tómbola realizado por el Senado para elegir a los jueces que participarán en las elecciones de 2025.

"Es una masacre donde mis compañeras y compañeros juzgadores, y me incluyo, estamos en una tómbola definiendo la vida de, no solamente nuestras carreras, de nuestras familias, sino de la justicia en México", dijo la magistrada al asistir este sábado a la movilización que trabajadores del Poder Judicial Federal realizan frente al Senado de la República.

En entrevista, López Benítez expresó que siempre han buscado dialogar con los senadores de la República, sin embargo, dijo, los convocaron a unos diálogos donde de entrada les dijeron que la reforma va.

"Entonces fue un diálogo de sordos, más bien un ejercicio de escucha. (…) Yo estoy aquí como magistrada, como persona de carrera judicial, no tengo una voz autorizada de mis compañeras y compañeros del consejo, por lo cual no quisiera yo hacer algún pronunciamiento porque no vengo en representación de nadie, sino solamente por la convicción personal que 35 años de carrera judicial me significan", dijo.

Al preguntarle qué opina sobre la próxima destitución de jueces, contestó que no se trata solo de perder el trabajo, sino que personas que han dedicado su vida a la judicatura, con una carrera judicial amplia, transparente, con conocimientos y con una capacitación constante, "que el propio Estado mexicano ha invertido en ella, de un día para otro sean borradas de un plumazo a través de algo que parece chiste, que es una tómbola".

Respecto a la ampliación del paro de labores que trabajadores de la Coalición de 32 Circuitos Unidos determinaron, López Benítez dijo que corresponde a la base trabajador resolver si continúan o lo suspenden.

"Esta es una cuestión que corresponde a la base trabajadora ya mis compañeras y compañeros titulares porque ellos definieron la suspensión. No me corresponde a mí porque ahora yo no estoy en mi tribunal colegiado, sino que estoy en el Consejo de la Judicatura, pero por "Por supuesto que sé que mis compañeras y compañeros juzgadores siempre actúan con responsabilidad", apuntó.

