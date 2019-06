Congelan orden de aprehensión contra padre de Emilio Lozoya

Un juez federal congeló, por ahora, cualquier orden de captura emitida contra Emilio Lozoya Thalmann, padre de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos quien actualmente cuenta con una orden de aprehensión por "lavado" de dinero.

Aunque hasta el momento no existe registro de la existencia de una orden de captura contra el padre del ex funcionario, el juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México le concedió una suspensión provisional para protegerlo contra cualquier detención, siempre y cuando no exista una orden de este tipo por delito grave.

El pasado 28 de mayo, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República catearon la casa de Emilio Lozoya Thalmann ubicada en el fraccionamiento Lomas de Bezares en la Ciudad de México.

La diligencia tenía por objeto lograr la captura de su hijo, Emilio Lozoya Austin contra quien ya existía la orden de aprehensión por "lavado" de dinero emitida desde el 26 de mayo por un juez de control del Reclusorio Norte.

