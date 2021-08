Confirma INE participación de sólo 7.11% en consulta

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, dio a conocer anoche los resultados finales de la Consulta Popular del domingo para opinar sobre si debería investigarse a funcionarios del pasado, y en la cual la participación llegó a 7.11%, lejos del 40% que por ley se necesitaban para hacer este ejercicio vinculante.

El INE había estimado ese día en un conteo rápido una participación de entre 7.07 a 7.74%, por lo que, como ocurrió en las pasadas elecciones, los datos preliminares fueron precisos y el resultado final estuvo entre el porcentaje proyectado.

Al llegar al 100% de los cómputos distritales, el “Sí” contra el “No” ganó en 97% y el total de votos registrados fue de seis millones 663 mil. Las actas en total fueron 57 mil 77, de las cuales ocho no fueron computadas: siete por pertenecer a mesas no instaladas y una más al pertenecer a un paquete no recibido.

En la Ciudad de México la participación fue de 10%. En estados como Tabasco y Chiapas la participación fue de 11.2 y 8.7%, en tanto que en estados como Nuevo León y Guanajuato la participación fue de 3 y 3.8%.

El origen

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la solicitud para la realización de la consulta ciudadana con el fin de enjuiciar a los últimos cinco expresidentes Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió y reformuló la pregunta así:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

AMLO está “muy contento”

Aunque no es vinculante, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró los resultados de primera la consulta popular porque con este mecanismo inició de manera legal la democracia participativa en el país.

“Es un buen inicio, porque en marzo del año próximo, en ocho meses viene otra consulta y van a participar muchos más ciudadanos porque se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe el Presidente o que renuncie, lo que se conoce como revocación de mandato… en la próxima van a participar muchos más ciudadanos, y esta práctica se va convertir en un hábito, en una cultura, y la vamos a heredar en las próximas generaciones”, dijo el Presidente.

Salió bien contra viento y marea

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que “a pesar de todas las adversidades, de los intentos de descalificación, la consulta salió bien y el INE salió fortalecido”.

Córdova admitió que le dio gusto que el Presidente reconociera que la consulta fue un éxito. Y destacó la organización, la capacidad logística y el compromiso de la ciudadanía.

Mencionó que antes, durante y después de la consulta popular se dijeron “muchas mentiras”, como que el INE cambió la fecha de la consulta para no empalmarla con la elección, o que no puso otras casillas, o que no dio la difusión debida.

Investigan relleno de urnas

El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga el relleno de una urna de la consulta popular detectado en el municipio de Orizaba, Veracruz.

El organismo informó que la Junta Local en Veracruz desplegó a la Oficialía Electoral para verificar la denuncia del dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez. Códova dijo que se daría parte a las instancias correspondientes.

Reacciona Fox

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Vicente Fox Quezada dijo que “ahora sabemos de qué tamaño es la 4T: Un micro organismo”. En otro mensaje añadió: “Pues de ‘consulta popular’ no tuvo nada”.

Se acabó cochinito: PRD

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que “como López Obrador nunca se equivoca, entonces la baja participación fue culpa del INE, o de los medios de comunicación o de los ‘conservadores’. No, Presidente, la responsabilidad es de usted y de su partido que no movilizaron gente a las urnas porque ya se les acabó ‘el cochinito’ que usaron el 6 de junio para comprar votos, y los grupos delictivos ya no operaron en esta ocasión”.

Cae la movilización: PAN

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que “la sociedad desdeñó la convocatoria que por todos los medios, presiones y amenazas realizó López Obrador y sus gobiernos, porque el pueblo de México sabe que la ley no se consulta, sino se aplica. Además, la gente se dio cuenta que la consulta fue una total farsa, un engaño y manipulación más. Terminaron exhibiendo que comienza a derrumbarse la capacidad de movilización social del Presidente”.

“La gente se cansó de distractores”

Ricardo Anaya aseguró que el fracaso de la consulta popular no fue culpa del Instituto Nacional Electoral (INE). “A pesar de la propaganda gubernamental, el resultado de la consulta denota que los mexicanos no cayeron en su juego. La consulta fue un completo fracaso. La gente ya se cansó de distractores, de estupideces, y de un Presidente que sólo habla horas y horas, en vez de resolver los problemas nacionales”.

Fue todo un éxito: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró “el éxito de la consulta en la Ciudad de México, este ejercicio democrático que se celebró y del que estamos muy contentos y agradecemos la participación de todos y todas los que hicieron valer la democracia participativa como parte de esta consulta popular en el país”.