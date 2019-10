Condonación de impuestos era legal, pero inmoral: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que si bien la condonación de impuestos era un asunto legal, también era inmoral, y más porque se trataba de grandes corporaciones, "era muy notorio que se daba preferencia a unas cuantas empresas y bancos".

Sin embargo, dijo que lo que ahora se hace es evitar que siga ese privilegio fiscal que calificó como "una gran injusticia" ya que se cobra impuestos a los trabajadores, pequeños comerciantes, mientras que una élite, con influyentismo es tratada de manera especial, "son predilectos del régimen, (pero) eso se termina".

En conferencia de prensa, López Obrador afirmó que el Presidente sí sabía de este tema, "puede ser que no sepa de una condonación de 100 mil pesos, pero una de tres mil millones de pesos, de cinco mil millones de pesos… Hubo empresas que no pagaron impuestos 10 años consecutivos, era un abuso", por lo que ahora se dio a conocer este asunto.

El Mandatario federal confió en que esto ayudará y servirá como ejemplo en México y el mundo de que se debe contribuir, "vamos a que todos paguen impuestos", pues con ello alcanzará el ingreso para atender las necesidades del pueblo, y aprovechó para recordar que no se aumentan ni crean nuevos impuestos.

Además, anotó, se debe dar el ejemplo en México y en el mundo, de que hay que contribuir y no estamos aumentando ni creando impuestos nuevos. "Para que no haya impuestos, para que no aumenten impuestos, vamos a aportar todos. Se reduce la evasión fiscal, aumenta la recaudación y nos alcanza el ingreso".

Aclaró que en el país existen despachos cuyo propósito es buscar cómo evadir impuestos o bien, se compraban grandes empresas o "quebradas", para que la utilidad se partiera entre todas las empresas y, al final, "pagar muy poco o no pagar".

López Obrador comentó que la evasión de impuestos asciende a casi 500 mil millones de pesos al año, de ahí que se busca corregir esta situación mediante un cambio de mentalidad, ya que esto "era normal, se veía normal cómo evadir impuestos".

"Hay empresas que en diez años prácticamente no pagaron impuestos, un abuso", señala @lopezobrador_ .



"Para que no haya aumento de impuestos vamos a que todos participemos", añade.

https://t.co/EJIYAv6mn4 pic.twitter.com/ORp5gBikP3 — MÉXICO (@informador_MEX) October 3, 2019

Precisó que la excusa de siempre era que "estaba mal la economía porque los de la economía informal no pagaban impuestos, los viene viene, que ese era el problema".

El Ejecutivo federal refirió que "los de arriba" estaban colmados de privilegios, aunque hizo hincapié que la mayoría de empresarios y contribuyentes aceptan pagar sus impuestos, "lo ve bien".

"Y ¿ustedes creen que es mera casualidad de que no sea delito la corrupción y eso de que el presidente no sabe, claro que sabe, cómo no va a saber?", cuestionó.

NR