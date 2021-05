Compilan en libro aspectos para entender la 4T

Para las personas que buscan comprender cuál es la ruta que sigue la Cuarta Transformación del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como sus principales resultados, positivos y negativos, este viernes se presenta el libro 4T: claves para descifrar el rompecabezas.

“Este libro está escrito para los que están buscando entender el gobierno de López Obrador, para los que buscan formarse una opinión, no para los que llegaron a la conclusión de que es así o asá y que no va a cambiar, no para los convencidos de que todo lo que hace está bien o está mal”, expuso Hernán Gómez Bruera, uno de los autores.

“Tratamos de rescatar la importancia de la reflexión, salirnos de las posturas radicales"

“Lo que buscamos con este libro es tratar de explicar qué es lo que está haciendo este gobierno más allá de las posturas fanáticas de los obradoristas y antiobradoristas, porque el debate sentimos que está secuestrado por estos extremos y tratamos de rescatar la importancia de la reflexión, salirnos de las posturas radicales que dominan las filias y fobias en torno a la 4T”.

Par los autores (la mayoría de izquierda, pero con variopintas posturas), el Presidente es un personaje que les crea interés y asombro, por lo que tratan de entender qué es lo que busca y qué tipo de cambio de régimen plantea.

“Lo que nos une es una simpatía crítica, simpatizamos con algunas políticas y somos críticos de su gobierno”.

Entre los puntos positivos que han recopilado del gobierno de López Obrador están el combate a la corrupción, la reforma laboral, los programas sociales, la política fiscal que ha aumentado la recaudación a través del combate a la evasión, y que busca representar a las mayorías.

Sin embargo, también han encontrado aspectos negativos, como su postura hacia el feminismo. “No ha logrado ser sensible frente a las problemáticas de las mujeres”.

También los pocos resultados en seguridad, pues no hay avances significativos; lo mismo en cuanto al crecimiento económico y al manejo de la pandemia.

No obstante, Gómez Bruera consideró que el actual gobierno ha sumado más logros que malos resultados.

“Sentimos que estamos ante un cambio histórico, un cambio de régimen. En el texto de Blanca Heredia explica que lo que estamos logrando trascender con este gobierno es un pacto oligárquico, de alguna manera”.

Viridiana Ríos expone en otro apartado del libro que lo que se vive en México es una élite tropical que ha velado solo por sus intereses.

El libro será presentado en el salón Planta Baja de la Librería Carlos Fuentes este viernes a las 19:00 horas; participarán Blanca Heredia, Hernán Gómez, Diego Petersen, David Gómez-Álvarez y Karla Planter.

NR