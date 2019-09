Comparece AMLO con reto en seguridad

De acuerdo con especialistas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llega a su Primer Informe de Gobierno con pobres resultados en materia de seguridad y claroscuros en economía.

En el primer caso, Anuar García, presidente de México SOS Capítulo Jalisco, destacó que, a nueve meses del arranque de la Cuarta Transformación (4T), las medidas implementadas en seguridad por el Mandatario no han arrojado lo resultados esperados.

Señaló que el alza en los homicidios, el aumento de desaparecidos, el atraso en la implementación del Sistema de Justicia Penal y la falta de coordinación de la Guardia Nacional han empeorado la inseguridad.

“Esa táctica de ‘abrazos, no balazos’ no funciona porque la personas que se dedican a delinquir no cambian su percepción de las cosas con este mensaje”, dijo.

Aseguró que la Guardia Nacional ha sido un rotundo fracaso porque no hay una coordinación y entrenamiento adecuado con otras corporaciones.

Sin embargo, si a eso se suma la iniciativa de Ley de Amnistía, mediante la cual se pretende dejar libres a encarcelados, la situación se podría agravar. “Toda esa gente, ¿a qué va a salir? A delinquir, porque no hay readaptación social”.

García concluyó que la estrategia de seguridad federal no se consolida. “El Ejército ya había estado 12 años en las calles con los anteriores gobiernos y nunca hubo una respuesta adecuada, ahora mandas a la Guardia Nacional, pero les instruyes que no pueden usar las armas: eso te genera más impunidad”.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la administración de AMLO registra el nivel más alto de violencia, con 17 mil asesinatos en el primer semestre.

Y en economía, se avizora un panorama similar. Luis Alberto Güemes, catedrático de la Universidad Panamericana, acentuó que en esa materia el Gobierno atraviesa por claroscuros. “Lo que nos queda a deber es el crecimiento económico. Hay una desaceleración que está afectando el consumo y por lo tanto el nivel de vida de todos los mexicanos”.

Reconoció que la austeridad en el gasto público ha permitido mejoras en las cuentas públicas. “Se tenía presupuestado para el 2020 un superávit primario que alcanza a cubrir una muy buena parte de los intereses que generan la deuda”.

El director de la firma Bursar sostuvo que México está inmerso en una desaceleración mundial y que, por ende, podría verse una disminución en la inversión extranjera directa y que otro de los retos será suscribir el T-MEC.