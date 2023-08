Es el próximo septiembre de este 2023 cuando se estaría discutiendo la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que propone de reducción de la semana laboral de 48 horas a 40 horas. Ante esta propuesta han surgido varias disyuntivas entre los trabajadores, como el pago de las horas extras.

¿Cómo se pagan las horas extras actualmente?

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo establece que un trabajador puede laborar hasta 48 horas a la semana, es decir 8 horas diarias en el transcurso de 6 días a la semana, pues tiene derecho a descansar un día.

El artículo 66 permite la prolongación de la jornada laboral por circunstancias extraordinarias, siempre y cuando no exceda las tres horas diarias ni se repita más de tres veces en una semana. Este máximo de nueve horas no es considerado como tiempo extra, pero si se excede, entonces sí debe remunerarse.

En cuanto al pago de las horas extras, el artículo 68 establece los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor a lo permitido. Si la prolongación del tiempo de trabajo excede las nueve horas semanales, el empleador debe remunerar al trabajador el exceso.

En función de lo establecido en los artículos 67 y 68 de la LFT, se han establecido las "horas dobles" y "horas triples". Las primeras se refieren al caso en el que un empleado trabaja más horas de las establecidas en su jornada laboral regular por circunstancias extraordinarias. En estos casos, el empleador está obligado a pagarle al empleado un 100% adicional por cada hora extra trabajada.

Las horas triples se aplican cuando el empleado trabaja más de nueve horas extras en una semana. En este caso, el empleador está obligado a pagar tres veces el salario por hora regular por cada hora extra excedente.

¿Qué pasará con las horas extras si se aprueba la nueva ley laboral?

Como se mencionó líneas más arriba, la propuesta está dirigida a la reducción de la jornada, pasando de 48 a 40 horas. Sin embargo aún hay algunos vacíos, pues en materia de las horas extras, hasta el momento la reforma a la Ley Federal del Trabajo para una semana laboral de 40 horas no plantea la modificación alguna a la forma en la que actualmente se pagan las horas extras. En ese sentido, de no plantearse una modificación en este ámbito, los trabajadores no podrán exceder las tres horas diarias extras.