¿Cómo retirar el fondo de ahorro del Infonavit si aún no estás retirado?

Si aún no has utilizado tu crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y no tienes planeado hacerlo debes saber que puedes retirar tu dinero y usarlo de la manera que a ti te parezca mejor. Normalmente el Infonavit se encarga de otorgar créditos hipotecarios o relacionados con la vivienda, esto quiere decir que puede dar crédito para comprar una casa, construirla o remodelarla. Pero para acceder a los créditos es imprescindible estar afiliado al IMSS. Sin embargo, para quienes no desean adquirir el crédito, hay una alternativa para retirarlo, te explicamos qué se necesita.

De acuerdo con la página del Infonavit, la subcuenta de Vivienda son recursos que tienes dentro del Infonavit que forman parte de tu patrimonio. Éste se conforma por las aportaciones que tus patrones generan mensualmente y entregan al instituto de forma bimestral, considerando el 5% de tu salario diario integrado.

Todos los trabajadores que ya se encuentren pensionados y no hayan utilizado el crédito tienen derecho a solicitar el ahorro de su subcuenta; sin embargo esto aplica siempre y cuando estén inscritos a alguno de los siguientes regímenes: estar pensionados a partir de 2012 y que la subcuenta pertenezca a los años de 1992, 1997 o de 1972 a 1992.

¿Se puede retirar sin estar pensionado?

Si quieres retirarlo sin estar pensionado es posible pero deberás cumplir con los siguientes requisitos:

No contar con un crédito vigente con el instituto.

Tener 50 años o más y encontrarse desempleado desde hace un año como mínimo.

Contar con una resolución de pensión expedida por el IMSS, en el caso de vejez, cesantía, invalidez o incapacidad.

En caso de ser jubilado por el plan privado, se tendrá que presentar una resolución a favor por parte de la Comisión de Inconformidades del Infonavit o un laudo judicial a tu favor.

Puedes consultar la cantidad que tienes en la subcuenta siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Ingresar a Mi Cuenta de Infonavit

2. Ingresar el Número de Seguro Social (NSS) y la clave.

3. Ir a "Ahorro" y a "Cuánto tengo ahorrado", donde el sistema te llevará a una ventana con toda la información relacionada y en éste aparecerá el monto que se tiene en la subcuenta de la vivienda.

