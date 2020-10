"Cometí un error periodístico": Loret de Mola habla del caso Cassez

El periodista Carlos Loret de Mola reafirmó este miércoles que cometió un error periodístico en el caso de la francesa Florence Cassez.

"Sin duda este fue el más grande de los errores que cometí y lo he reconocido y no me cansaré de reconocerlo y de pedir disculpas"

"Cometí un error periodístico", dijo Loret de Mola en un video que compartió a través de su cuenta de Twitter.

"No me di cuenta que aquello era un montaje, pero rechazó tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad", mencionó.

El periodista informó que ayer martes compareció en relación con el caso y que le fue muy bien, ya que pudo dejar claro que nunca organizó, planeó o se coludió con alguien para realizar el montaje.

Ayer martes 27 comparecí en el asunto conocido como el montaje/Florence Cassez. Me fue muy bien. Pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta, nunca organicé, planeé o me coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años. pic.twitter.com/5wjVbM4VAU — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) October 28, 2020

"Hice cuatro mil programas matutinos en televisión, cada programa de trees horas, pues uno comete errores. Sin duda este fue el más grande de los errores que cometí y lo he reconocido y no me cansaré de reconocerlo y de pedir disculpas por el error que cometí".

Señaló que aunque el caso sucedió hace 15 años, aún se sigue utilizando para desprestigiar su labor periodística.

"No puedo negar el ataque sistemático y permanente que el Presidente López Obrador y sus 'personeros' hacen contra mí usando este tema y lo han venido haciendo cada que nosotros presentamos un reportaje bien documentado y contundente, sacan una cosa que sucedió hace 15 años", dijo.

Loret de Mola señaló que en su resolución final, la Suprema Corte de Justicia dejó en claro que los medios de comunicación no tuvieron nada que ver con el montaje y no se les puede responsabilizar de una acción fraudulenta de la autoridad.

Sobre su comparecencia, informó que fue Israel Vallarta, acusado junto a Florence Cassez, quien le realizó 44 preguntas y que no se presentó una sola prueba o testimonio que lo acusara.

"Fueron siete horas de comparecencia. No se presentó una sola prueba, no se presentó un solo testimonio directo diciendo que yo hubiera armado, montado, sido cómplice. Una y otra vez me insistieron y machacaron con que 'cómo es posible que no te hayas dado cuenta', yo hice las explicaciones que tenía que hacer sobre este tema".

Recordó que la transmisión se dio durante el programa que en su momento él tenía en Televisa y las irregularidades fueron descubiertas igualmente en Televisa, mismas que fueron denunciadas e investigadas por la misma televisora.

"Ofrecí una disculpa al día siguiente que se descubrió el montaje y luego volví a ofrecer una disculpa porque vi que no me la tomaban en cuenta y me seguían atacando. La volví a ofrecer al cabo de unos años cuando la Suprema Corte iba a determinar su posición sobre este asunto, que derivó en la liberación de Florence Cassez", declaró el periodista.

JM