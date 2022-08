Coahuila: A tres días, se complica rescate de los mineros

El rescate de los 10 mineros que están atrapados desde hace tres días en una mina de Sabinas, Coahuila, se ha visto obstaculizado por las inundaciones en los pozos del área del accidente.

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, dijo que es “indispensable reducir el nivel del espejo del agua en la zona del incidente para estar en condiciones de permitir el ingreso seguro del personal especializado en búsqueda y rescate”.

Pese a las labores de extracción, sólo se ha logrado bajar de 34 a 30 metros de profundidad el agua de los pozos.

Ante esa situación, el equipo a cargo de la emergencia decidió, por recomendación de especialistas, realizar dos perforaciones en el área donde está la mina y “colocar una cortina para evitar que siga llegando más agua a los pozos”, indicó el subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, Agustín Rádiala Suástegui.

En lo que logran bombear el agua, un equipo de buzos se prepara para ingresar. La Fiscalía de Coahuila solicitó a familiares señas particulares de los trabajadores atrapados para poder identificarlos, pero sin aclarar si hay avances en el rescate.

El equipo realizó perforaciones en la zona. AFP

Mineros arriesgan vida por necesidad

Luis Armando Ontiveros volvió a preguntarse si vale la pena jugarse la vida en las minas de carbón luego del accidente en Sabinas, Coahuila, donde 10 colegas permanecen atrapados. Pero debe hacerlo para que sus hijos estudien y no tengan que seguir sus pasos.

“Cuando está todo bien, no piensas en el peligro. Pero ya pasan las cosas y piensas en dejarlo, en buscar otro trabajo”, reconoce Luis Armando cerca del socavón donde rescatistas luchan por sacar vivos a los obreros atrapados desde el pasado miércoles.

Él mismo sobrevivió a un hecho similar, cuando un socavón de 60 metros de profundidad colapsó al resultar inundado repentinamente. Cinco obreros lograron escapar.

Luis Armando tiene un sueldo mensual equivalente a unos 500 dólares en promedio, poco más de 10 mil pesos.

“Mi papá no lo va a resistir”

Aunque familiares mantienen la fe en que sus seres queridos sean rescatados con vida, las esperanzas de otros se desvanecen.

“Si algo le pasara, que espero en Dios que no, mi papá no lo va a resistir”, dice María Guadalupe Cabriales, refiriéndose a su hermano Mario Alberto, uno de los atrapados. “Él (su papá Antonio) tiene la esperanza, pero a la vez cree que ya no va a salir”, añade sobre las expresiones del señor de 81 años, quien también trabajó en minas y le enseñó el oficio a Mario Alberto.

AFP

Familiares de los trabajadores realizan una vigilia en los alrededores de la mina. EL UNIVERSAL

Tras petición

Jalisco ayuda con equipo de bombeo especial

A solicitud de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Gestión Integral del Agua envió una bomba sumergible de 100 caballos de fuerza que tiene la capacidad de bombear 30 litros de agua por segundo y así reforzar los trabajos de extracción del agua que inunda la mina. El equipo se transportó vía aérea.

Protección civil

Detalles del accidente

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, detalló que el lugar del accidente está a 350 metros de un afluente del Río Sabinas y a 370 metros de la mina Conchas Norte.

En el mapa se pueden observar la ubicación de tres pozos, los cuales se encuentran inundados. Se han instalado arreglos de bombas con la finalidad de bajar el espejo de agua para que los cuerpos de búsqueda y rescate puedan ingresar de manera segura a la mina.

Se ve la localización de dos barrenos, donde se colocaron equipos de bombeo que han permitido ampliar las capacidades de bombeo existentes.

También se aprecia la mina Conchas Norte, la cual se presume estar conectada a la mina Pinabete. Se ha observado una disminución de sus niveles de agua (30 metros) a partir del accidente.

Pasan las horas sin acceder a la mina

Rescatistas se encuentran en el área a la espera de que se pueda ingresar a los pozos, de unos 60 metros de profundidad, para iniciar con el rescate de los mineros atrapados desde el miércoles.