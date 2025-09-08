Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 8 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 8 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

