Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 8 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 8 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 71%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 26

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

