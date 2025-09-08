Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 8 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este lunes 8 de septiembre prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

