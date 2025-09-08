Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 8 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 8 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 58%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

