Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 8 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 8 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 58%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11