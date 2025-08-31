Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 31 de agosto de 2025

Domingo, 31 de Agosto 2025

El clima en Zapopan para este domingo 31 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

