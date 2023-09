Claudia Sheinbaum recibe su constancia como Coordinadora de Defensa de la Transformación

La Dra. Claudia Sheinabum recibió su constancia que la acredita como Coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T durante el marco de la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena por parte del presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo y el líder nacional del partido, Mario Delgado.

Durazo afirmó que su partido está listo para enfrentar al "dinosauiro" en 2024, en alsuión al Frente Amplio por México. Al encabezar la tercera sesión del Consejo Nacional del partido guinda, sostuvo que no temen enfrentar a la candidata del mencionado frente, a quien calificó como "un personaje Fake".

"El pueblo sabe que la Presidencia de la República no es ya más ni para principiantes, ni para aprendices, en junio estaremos frente a frente con ese dinosaurio, no nos arredra el desafío que hoy nos presenta el conservadurismo, vamos a derrotarlo en unidad, vamos contra esa élite conservadora, desconectada de las necesidades y aspiraciones del ciudadano común, vamos contra esa élite que pretende representar y gobernar a un pueblo que no conoce ni entiende", declaró.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, reconoció las labores de Morena durante el proceso para elegir al coordinador de la defensa de la 4T. "Es el momento de superar diferencias necesitamos sumar a todas las estructuras y liderazgos, todos somos compañeros y nos debemos fraternidad, lealtad y unidad al liderazgo de Claudia Sheinbaum, una mujer que en resumen ha dedicado su vida a la lucha de Andrés Manuel López Obrador", señaló.

Al hacer uso de la palabra, Gerardo Fernández Noroña aseguró que el proceso interno de Morena terminó y Claudia Sheinbaum ganó, "por lo que no se le debe regatear que haya ganado", por lo que aseguró que se debe honrar la palabra al hacer referencia el caso de Marcelo Ebrard.

"Hoy necesitamos alturas de miras", aseguró y dijo que no está en riesgo la presidencia de la República sino lo que está en juego es llevar justicia social al último rincón del país. En ese sentido, Noroña pidió llamar a una Asamblea Constituyente para un análisis profundo de la actual Constitución, y reiteró que estará a la disposición del movimiento de la Cuarta Transformación. "Conmigo cuentan para seguir con el movimiento, larga vida a la compañera Claudia Sheinbaum, larga vida a la alianza PT y Partido Verde".

Ricardo Monreal señaló que ganar la presidencia es importante, pero también 2 mil 246 cargos públicos, incluido la mayoría en el Congreso, con los partidos políticos aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde.

Monreal aseguró que el movimiento de la 4T creció 10 puntos por lo menos tras este proceso interno, pero dijo que hay diversos puntos que deben reforzar como dialogar con las clases medias mexicanas que se acercaron a Morena en el 2018; diálogo con empresarios, académicos, y la comunidad universitaria.

En ese sentido, Monreal pidió que se cuide la injerencia del crimen organizado en la siguiente elección, y pidió que se cuide el perfil de los candidatos, así como su financiamiento. Agregó su apoyo total a Claudia Sheinbaum y pidió que deben seguir unidos.

Al tomar la palabra, Manuel Velasco Coello, refrendó su total apoyo a Claudia Sheinbaum y aseguró que se encuentran sin titubeos, regateos ni condicionamientos. Aseguró que el proceso interno dio la oportunidad de recorrer el país y defender su visión, y dónde Claudia Sheinbaum ganó con contundencia. Coello reconoció al resto de las corcholatas, "la alianza del Partido del Trabajo y Partido Verde es una alianza ganadora, una alianza que sabe ganar elecciones y lo vamos a demostrar ganando con contundencia el 2024".

"En el 2024 vamos a arrasar la presidencia con nuestra candidata Claudia Sheinbaum, vamos a ganar con el mejor proyecto que ha construido el presidente Andrés Manuel López Obrador". Agregó: "Quiero convocarlos a recorrer el país, (...) llevemos sus propuestas casa por casa, y también para que sea la primer Presidenta y la más votada en la historia".



¡Tenemos Coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T y #EsClaudia!



Y como nos enseñó nuestro presidente López Obrador: defenderemos la 4T en unidad, casa por casa y con la esperanza al máximo. pic.twitter.com/DDKTrgXrJ4 — Morena (@PartidoMorenaMx) September 10, 2023