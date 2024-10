Este viernes 4 de octubre, durante su conferencia matutina, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que la decisión de ocho ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre debatir si se puede detener la reforma judicial "no tiene sustento".

Desde el Palacio Nacional, la mandataria alegó que las acciones de los ministros de la SCJN son “anticonstitucionales”, además, señaló a un grupo alrededor de la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña.

"Saben que lo que están haciendo está mal" , aseguró Sheinbaum Pardo.

Acusó a los ministros de querer provocar al Gobierno para detener la “transformación”:

"Yo supongo que ellos están provocando a ver cuál es nuestra reacción, y no solo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta, que están ahí buscando la manera de parar la transformación. A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia", declaró.

"En ningún lugar de la Constitución dice que la Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional", dijo.

No te pierdas: Esto sigue para la reforma judicial tras análisis de la SCJN

Sheinbaum Pardo también refirió que su gobierno no caerá en provocaciones: "Pretenden que nosotros digamos ´juicio político` o traición a la patria, no lo vamos a hacer porque no somos un gobierno autoritario, los legisladores fueron electos por el pueblo de México (...) Somos demócratas".

"Va a haber elección de jueces, magistrados y ministros", afirmó al acusar que los ministros de la Corte defienden privilegios "para empezar los suyos".

"Desde mi perspectiva es la defensa de los privilegios, que no quieren dejarlos", agregó.

Insistió en que "no tiene sustento lo que está haciendo la Corte y ellos lo saben, saben que están procediendo ilegalmente".

"Yo sigo más bien que es un golpe aguado, no un golpe de estado porque qué sustento tiene, no peligra la reforma al Poder Judicial" , mencionó por los dichos de la ministra Lenia Batres, quien advirtió un "golpe de estado".

En el Salón Tesorería, la Mandataria exhibió los resultados de la votación del 2 de junio que le dio el triunfo en la Presidencia, además que Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo lograron mayoría en el Congreso. Acusó además que la oposición alegó sobrerrepresentación e hizo referencia a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La Presidenta pidió que se exhibiera el artículo 39 de la Constitución: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".

Te puede interesar: Suprema Corte vota a favor de revisar la reforma judicial

También mostró el 135 sobre las adiciones a la Carta Magna: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México”.

Sheinbaum Pardo insistió en que los ministros de la SCJN quieren tener argumentos para decir que su gobierno es autoritario y descartó tomar acciones: "Ellos están tomando una decisión política, no jurídica".

"Ellos saben que están actuando inconstitucionalmente siendo Suprema Corte de Justicia, y el pueblo también", comentó al insistir que la reforma judicial va.

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp