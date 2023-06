"Lo que no puede pasar es que los jóvenes dejen de participar, los jóvenes tienen una responsabilidad muy grande con México, con su patria, con su país, nunca se les olvide quién les pagó la educación, el pueblo de México les pagó la educación, ustedes se deben al pueblo de México’’, puntualizó Claudia Sheinbaum ante jóvenes universitarios durante un encuentro en Morelos.

Desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Sheinbaum Pardo hizo hincapié en la necesidad de que los jóvenes luchen por jugar un papel clave en la consolidación de la transformación, pues garantizó que solo de esta manera se pueden construir naciones con igualdad de oportunidades para todos y para todas, con la meta de dar pasos firmes hacia un mejor futuro.

"Sean parte del proceso de transformación, sean parte de una juventud activa de estudiantes que se movilizan y que transforman a nuestra patria".

Tras hacer un breve resumen de los grandes movimientos estudiantiles como lo fue el de 1968 o en el que ella misma participó cuando fue parte del Consejo Estudiantil Universitario, destacó que la universidad pública es el derecho fundamental para los jóvenes de México, pues solo de esta manera es posible abrir nuevos espacios. Sin embargo, aseveró que por décadas las instituciones educativas fueron parte del privilegio de unos cuantos, por lo que insistió que aún hay mucho camino por recorrer.

"A pesar de que las universidades son de masas, hay muchos jóvenes que no pueden entrar a las universidades y no es porque no pasen el examen de admisión, fueron demasiadas décadas de cerrar los espacios’’, comentó.

Resaltó las acciones que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado para reducir las desigualdades de las que los jóvenes fueron víctimas en gobiernos pasados, impulsando la educación con programas como son las becas y apoyos económicos directos, al mismo tiempo que criticó a todos los adversarios que discriminaron a los beneficiarios al denominarlos “ninis”.

Animó a los jóvenes a seguir fortaleciendo el derecho a la educación pública, pues recalcó que, al ser reconocido en la Constitución, este debería ser parte de la vida de todos y todas quienes tengan el deseo de prepararse profesionalmente, pues solo de esta manera se transforma la vida de las personas y de las naciones, ‘’si no hay derecho a la educación se cierran los grandes derechos del pueblo de México’’.

Rodrigo Heredia, presidente de la Federación de Estudiantes de Educación Superior Tecnológica, puntualizó que Claudia Sheinbaum es una de las personas más preparadas para defender el derecho de las juventudes a la universidad pública, por lo que celebró que ella es para los estudiantes la mejor preparada para continuar con la transformación.

