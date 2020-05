Cierran albergue de migrantes por 15 casos de COVID-19 en Tamaulipas

Un albergue habilitado para recibir migrantes deportados desde Estados Unidos, cerró luego de que 15 personas resultaran contagiadas por el COVID-19, denunció Sergio Martín, coordinador general de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México.

En entrevista, Martín comentó que el problema radica en que las deportaciones desde Estados Unidos no se han detenido e incluso hoy día son expeditas.

Apenas llegan a la frontera con México, comentó, los migrantes no reciben ningún tipo de revisión médica, simplemente la toma de temperatura, hecho que tampoco define mucho.

Médicos Sin Fronteras atendía a migrantes que llegaban al albergue en Nuevo Laredo, mismo que ahora cerró sus puertas.

El riesgo, advirtió Sergio Martín, es que se ha demostrado que los migrantes viven en constante riesgo, más si no están en un albergue.

"Son carne de cañón para la delincuencia, sobretodo en una zona como Tamaulipas. Como la atención está desviada con la epidemia (de coronavirus), la violencia sigue, la violencia sexual, los secuestros continúan y el sufrimiento de estas personas (migrantes) es aún más invisible, añadiendo la vulneración de sus derechos", indicó.

De acuerdo con cifras que Médicos Sin Fronteras (MSF) retoma de fuentes oficiales, en total, Estados Unidos y México han retornado al menos a seis mil 500 guatemaltecos, cinco mil hondureños y mil 600 salvadoreños, ello entre marzo y la primera quincena de abril pasados.

Uno de los principales problemas, detalló la organización, es la negativa de la administración estadounidense que encabeza Donald Trump, de no gestionar peticiones de asilo, lo que supone un riesgo adicional para las personas que huyen de la violencia y que en caso de ser deportados, se enfrentan al doble riesgo del COVID-19 y las amenazas hacia su propia vida.

Sergio Martín consideró que en el caso de las deportaciones que se siguen llevando a cabo en la frontera norte de México, puede haber implicaciones políticas, y más allá de eso, el hecho de los retornos exprés de migrantes, es inaceptable.

"Sí consideramos que esta situación es inaceptable, el gobierno de México no debería aceptar tan fácilmente que Estados Unidos le esté enviando migrantes que no son mexicanos, sobretodo sin ningún tipo de filtro y control sanitario en medio de la pandemia (de COVID-19). Pediríamos al gobierno mexicano que no acepte esta situación, y si realmente es una decisión unilateral de Estados Unidos, habrá que denunciarla", comentó.

Martín detalló que el caso del migrante mexicano contagiado y que llegó deportado a un albergue de Nuevo Laredo, demuestra cómo los envíos desde Estados Unidos, pueden ser un factor de transmisibilidad de la enfermedad y a la vez es muestra de la dificultad que tienen los albergues, sin recursos suficientes, para poder adaptar sus instalaciones para prevenir el contagio.

Otro de los riesgos que existen, añadió, es los casos de personas asintomáticas que pueden llegar a algún albergue o lugar de concentración de personas y el contagio resulta más fácil.

Hoy Médicos Sin Fronteras está en proceso de iniciar operaciones en Tijuana, Baja California, ello ante el alto número de contagios que se han registrado en la ciudad fronteriza.

NR