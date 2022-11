Policías estatales buscan al abogado y empresario Mauricio Alejandro Cruz Avendaño, quien el pasado viernes fue presuntamente "levantado" por un grupo de hombres encapuchados y armados cuando, en compañía de su esposa, se encontraba en el estacionamiento de una plaza comercial en Tuxtla Gutiérrez.

Este domingo, familiares del empresario se reunieron en la zona poniente de la ciudad para realizar una marcha y exigir a las autoridades competentes que refuercen su búsqueda y localización.

Adriana Rojas, cónyuge del plagiado, dijo que el viernes aproximadamente a la una de la tarde, acudieron a realizar pagos a una plaza comercial, ubicada en el bulevar Belisario Domínguez.

"Fuimos a Plaza Cristal; salimos, mi esposo subía al vehículo cuando fue interceptado por una camioneta, y se lo llevó diciendo que era la PGR, pero no exhibieron orden de aprehensión", denunció en entrevista con medios de comunicación.

El grupo, detalló, lo integraban media docena de sujetos con los rostros cubiertos y vestidos de civil, aunque no hubo violencia cuando llevaron a su pareja.

No tenía amenazas

"Llegaron en una camioneta gris, creo que Chevrolet Silverado. Eran como seis personas, vestidos de civil, encapuchados; tres de ellos agarraron a mi esposo de los brazos, los otros estaban en la camioneta".

El vehículo llevaba placas de circulación que Adriana logró identificar cuando emprendió la marcha. Trabajadores de la plaza comercial le proporcionaron ayuda en ese momento.

"Llegaron de inmediato personas, 'el viene, viene' me ayudó a buscar a los vigilantes que estaban en el banco de abajo, e hicieron todo el movimiento", aunque en la plaza comercial no le han dicho si tienen la videograbación de los hechos.

La mujer dijo que la familia acudió a las Fiscalía General de la República y del Estado para que les informaran si habían arrestado a su esposo, pero les indicaron que no. Ha sido "negativo, no son ellos", comentó.

Adriana afirmó que su pareja no había recibido ninguna amenaza ni la familia ha recibido llamada alguna; "Él es trabajador, no se puede suponer si se trata de detención o secuestro. Yo sólo quiero encontrarlo", enfatizó.

Guadalupe Cruz Velasco, padre de Mauricio Alejandro, expresó que el protocolo de búsqueda realizado por la Fiscalía General de Chiapas le ha parecido bien, aunque un poco lento, "pero ahí van, esperemos que todo salga bien".

Manifestó que la familia desconoce motivos o causas del rapto del profesionista de 35 años, originario del municipio de Socoltenango, Chiapas.

"Desconocemos totalmente, ya que él se dedica al trabajo. Es licenciado en derecho y prácticamente se dedicaba al transporte, conmigo, y a la remodelación de casas, y algunos asuntos que pudiera llevar personales", explicó.

Por ello, "pensamos que fue una confusión, pero hasta ahora estamos en la duda, con la desesperación", consideró.

Este lunes, expuso, se reunirán con autoridades de la Fiscalía Estatal, "para que nos enseñen algunos videos" sobre los hechos de esa tarde en la plaza comercial.

La madre del profesionista y empresario pidió que se agilice "este movimiento que le hicieron a mi hijo. No le echo la culpa a nadie, lo único que quiero es que me regresen a mi hijo con bien, porque él no ha hecho nada malo, es una persona trabajadora", suplicó.

La Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, emitió una ficha de búsqueda y localización de Mauricio Alejandro, derivado de la denuncia de sus familiares.

