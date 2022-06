César Duarte: Fiscalía de Chihuahua buscará que ex gobernador siga su proceso en la cárcel

Tras el amparo promovido por la defensa del exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) informó que el imputado continúa con la medida cautelar.

"La interposición del amparo no significa que la justicia federal lo vaya a amparar, este sólo es un medio de defensa que tiene cualquier persona y este no tiene efectos suspensivos, por lo cual, la Fiscalía acudirá como tercer interesado para defender la legal obtención de la medida cautelar, ya que se actuó conforme a derecho", explicó el Fiscal General, Roberto Javier Fierro Duarte.

Precisó que el amparo no es en contra de la representación social, sino en contra del juez; sin embargo, reiteró que lo admitido por la autoridad fue el trámite no el amparo en sí, por lo cual todavía habrá de efectuarse una serie de etapas como la revisión y eso no significa que el imputado vaya a quedar en libertad.

"Procederemos a defender la constitucionalidad del acto, pues estamos seguros que todo fue apegado a derecho", dijo.

Fierro Duarte reafirmó que el trabajo llevado a cabo por la Fiscalía General del Estado ha sido responsable, técnico y profesional, respetando el debido proceso; mismo que se ha demostrado ante los Tribunales.

JM