Caso del "Chapo", una lección para apreciar la libertad: López Obrador

Luego de que en Estados Unidos se perfila cadena perpetua contra el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias el "Chapo", el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tomar el caso del líder del Cártel de Sinaloa como un lección para apreciar la libertad y pidió a los que toman el mismo camino a que recapaciten para evitar hacerle daño a otros y a sí mismos.

Aclaró que no le desea mal a nadie y su gobierno es respetuoso de las decisiones de la Corte de Nueva York, en Estados Unidos.

"Que sirva de enseñanza, que sea una lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material, no es el lujo barato, no es la fama, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo", dijo.

"Me gustaría de que quienes toman estos caminos recapaciten y piensen que es un don muy preciado la libertad y no deben de afectar a otros. No se les debe de causar daño al prójimo y no hay que causarse daño a uno mismo y a los familiares porque son, de una u otra forma, sufrimientos, eso es lo que puedo decir", agregó.

El Ejecutivo federal adelantó que precisamente de eso versará una campaña masiva que será dirigida a jóvenes para evitar el consumo de drogas.

"Tenemos que bajar el consumo de drogas y atender a los jóvenes. Todos los días vamos a hablar de este tema y lo peligroso que son las drogas", adelantó.

