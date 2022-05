Carmen Aristegui: Va por México no me informó que usarían mi imagen

La periodista Carmen Aristegui denunció que la alianza Va por México -integrada por el PAN, PRI y PRD- utilizó su imagen sin su consentimiento en un collage en el que incluyeron a otros cientos de personalidades, los cuales denunciaron ser "perseguidos políticos" del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En lo que a mí me corresponde no fui notificada que estaría mi fotografía en ese muro"

La mañana de este martes, la periodista mencionó en su programa "Aristegui En Vivo"que no fue notificada por los dirigentes partidistas de Va por México que usarían su imagen, lo que la tomó por sorpresa y manifestó que simplemente lo comentaba a su audiencia para que lo tuvieran presente.

"En lo que a mí me corresponde no fui notificada que estaría mi fotografía en ese muro. No hubo una consulta de las personas dirigentes de partidos políticos para poner mi fotografía ahí. Simplemente lo comento", dijo la periodista.

Cabe mencionar que el collage colocado en un muro, con los logotipos de la alianza Va por México y de los partidos que la integran (PAN- PRI- PRD) incluye la leyenda "en contra de la persecución política", así como cientos de fotografías con los rostros de legisladores federales, políticos, consejeros electorales y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

También las imágenes de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), empresarios, actores, activistas, influencers y periodistas como Carmen Aristegui, Azucena Uresti, Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Leo Zukerman, entre otros.

De hecho el mismo lunes, a unas horas del evento de Va por México, el comediante y youtuber Chumel Torres reaccionó y exigió a Va por México retirar su imagen del muro alusivo a los "perseguido políticos" del gobierno de López Obrador.

