Cárdenas no quiso combatir corrupción en el Indep: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que la renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) fue por miedo y falta de ganas para combatir la corrupción.

Aseguró que el reto será grande para Ernesto Prieto, sucesor de Cárdenas.

“Era lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró. Para ser servidor en un proceso de transformación se necesitan ganas, convicciones y arrojo, y no rendirnos. El que se aflige se afloja, ni modo que enfrentemos un problema y nos dé depresión, nos inmovilicemos y no hagamos nada”, destacó el Mandatario.

En una entrevista, Cárdenas dijo que su lealtad con el Gobierno federal “no era ciega, sino reflexiva”, y que ahí fue donde comenzaron los problemas.

“Yo exponía dudas, puntos de vista, tanto a los colaboradores cercanos al Presidente como al Presidente mismo, y creo que no siempre gustaban”, resaltó.

“Varias veces el Presidente cuestionó mi formación de abogado, mi carácter formalista, mi insistencia en los procedimientos”, agregó.

JL