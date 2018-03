Canek Vázquez deja el PRI tras 25 años de militancia

Tras 25 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Canek Vázquez Góngora, decidió renunciar a su militancia tricolor por no estar de acuerdo con las decisiones que se han tomado en los últimos meses al interior del partido.

En una carta que envió al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, el ex secretario particular de Manlio Fabio Beltrones, expuso que su aliciente, durante las más de dos décadas que militó en el Revolucionario Institucional, fue la "profunda" identidad que tuvo con el organismo político que edificó instituciones que permitieron solidez en el país.

Durante 12 años, añadió, se trabajó desde la oposición para combatir sistemas e ideologías que son la antítesis de la social democracia que el PRI enarbola en su concepción y en su definición política.

"Y sin embargo he sido testigo de que el PRI de hoy no es el partido en el que me formé, ni es tampoco el partido con el que muchos nos identificamos y que durante años edificó, de manera responsable y congruente, el México de las instituciones sólidas", expresó.

Vázquez Góngora advirtió que hoy aprecia una identidad priista seriamente mermada y ello por las decisiones tomadas en los últimos meses.

Canek Vázquez fue dirigente del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, además de diputado federal. Ocupó cargos dentro de la CNOP.