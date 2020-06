Cancelan temporada de luciérnagas en santuario de Tlaxcala

Mediante un comunicado en su sitio web el Santuario de las Luciérnagas anunció la cancelación definitiva de la temporada de visitas turísticas al bosque, el cual transcurre entre junio, julio y principios de agosto.

La cancelación se llevó a cabo por indicación del gobierno de Tlaxcala, ante la incertidumbre y la emergencia sanitaria actual.

Recordemos que, aunque los recorridos ecoturísticos se llevan a cabo en el bosque y se busca que los grupos no sean muy grandes para no alterar el hábitat de las luciérnagas, puede convertirse en una actividad de alta demanda. Por ésta y otras razones se llegó a la conclusión de que las condiciones no eran favorables para recibir viajeros este año.

La administración del Santuario de las Luciérnagas se comprometió a devolver el dinero de las reservas que ya se habían hecho. Quienes ya habían apartado su lugar también pueden recibir un crédito para aprovecharlo en la temporada 2021.

El Santuario de las Luciérnagas abarca un terreno de 200 hectáreas de bosque repleto de pinos, oyameles y cedros. Tiene varios centros ecoturísticos como Canto del Bosque. Hace unas semanas informamos que había nuevos protocolos en caso de que la temporada 2020 siguiera adelante, como organizar grupos más reducidos de lo normal (de máximo ocho personas) y uso de cubrebocas.

LS