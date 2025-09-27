Calendario octubre 2025, ¿qué días no hay clases en el mes según la SEP?

El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya se encamina a su segundo mes completo y, con ello, millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país mantienen el ritmo de actividades después del regreso a clases del pasado 1 de septiembre. Sin embargo, octubre no será un mes de asistencia continua, pues está programado un día oficial en el que no habrá clases.

De acuerdo con lo establecido por la SEP, el mes de octubre contempla 22 días efectivos de clase y una jornada de suspensión, la cual está prevista para realizar actividades institucionales de los docentes. Por ello, resulta importante que alumnos, maestros y padres de familia consideren esta fecha para organizarse con anticipación.

¿Qué día no hay clases en octubre 2025?

Según el calendario oficial, el viernes 31 de octubre de 2025 no habrá clases en las escuelas de educación básica del país. Esto se debe a la reunión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), que se lleva a cabo el último viernes de cada mes y en la que los maestros realizan labores de planeación y evaluación académica.

¿Habrá puente en octubre 2025?

La suspensión del viernes 31 de octubre coincide con el fin de semana y con los días 1 y 2 de noviembre, fechas en que se conmemora el Día de Muertos en México. Esto significa que los estudiantes tendrán un puente escolar de tres días consecutivos sin clases antes de retomar actividades el lunes 3 de noviembre.

En total, el mes de octubre 2025 suma 22 días de actividades escolares. Estos forman parte de los 185 días efectivos de clase que marca la SEP para todo el ciclo escolar 2025-2026, el cual concluirá en julio del próximo año.

Con este panorama, octubre será un mes de trabajo continuo en las aulas, salvo por la pausa programada del último viernes, que dará pie a un breve descanso para los alumnos y sus familias.

SEP

