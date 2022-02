COVID: Esto ha pasado a dos años del primer contagio en México

Este domingo se cumplen dos años de que se detectó el primer contagio de COVID-19 en México, y desde entonces se han implementado una serie de acciones por parte del Gobierno Federal para intentar contener los contagios, aunque al día de hoy tenemos ya más de cinco millones de casos acumulados desde entonces.

Fue el 27 de febrero de 2020 cuando se detectó a un viajero que acababa de llegar de Italia, quien comenzó a presentar varios síntomas del virus. Esa tarde, durante la rueda de prensa vespertina del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, HUgo López Gatell, se informó que el paciente había dado positivo a una prueba aplicada por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

"Se está analizando una segunda muestra en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre). El diagnóstico aún no es definitivo, tan pronto se terminen las pruebas daremos a conocer el resultado", expresó entonces el subsecretario.

La confirmación del contagio se dio al día siguiente por parte de la Secretaría de Salud, durante la Rueda de Prensa Mañanera del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Se trató de un hombre de 35 años residente de la Ciudad de México, quien había estado en Italia del 14 al 22 de febrero. Aunque se dijo, los síntomas presentados no fueron graves, fue hospitalizado para su valoración y observación médica, siendo dado de alta el lunes 2 de marzo.

Llega también la primer muerte por el virus

La primer muerte por el COVID-19 en México se dio el 18 de marzo. De acuerdo con los reportes oficiales de la Federación se trató de un hombre de 41 años con diabetes que se hallaba internado en el INER en la Ciudad de México y quien murió la tarde de ese miércoles.

Sin embargo, de acuerdo con la organización Mexicanos contra la Corrupción, la primer víctima mortal del virus fue un hombre de 74 años quien falleció en el Hospital General de Zona No. 46 en Durango, quien falleció a mediodía de ese mismo 18 de marzo, pero no se supo entonces porque los resultados de la prueba no habían regresado a tiempo de la Ciudad de México.

Suspenden clases y arranca "Susana Distancia"

El 20 de marzo de ese año fue cuando la Federación anunció la suspensión de clases presenciales por el COVID-19 desde el día 23, y aunque se pretendía que se regresara a las aulas el 17 de abril, esto se fue alargando paulatinamente hasta cumplir poco más de año y medio en la virtualidad, pues se comenzó con el retorno hasta agosto del 2021.

Tres días después se comenzó con la estrategia nacional para mantener una distancia de al menos 1.5 metros entre personas bajo el apoyo del personaje "Susana Distancia".

México declara al COVID-19 emergencia sanitaria

El 31 de marzo de 2020, ya con mil 094 casos de COVID-19 confirmados a nivel nacional y 28 defunciones, el Gobierno de México, a través del Consejo de Salubridad General, decidió declarar al SarsCoV2 como emergencia sanitaria, por lo cual se recomendó a los habitantes del País que permanecieran en sus hogares para contener los contagios, comenzando así el cierre de los negocios no esenciales, por lo menos hasta el 30 de abril.

Sin embargo, dado el número de contagios que se tenían hasta entonces, que superaban los nueve mil, la restricción se amplió hasta el 30 de mayo. Previamente, el día 13 de ese mes, se dio a conocer la implementación del semáforo epidemiológico para determinar qué actividades podían operar según el nivel de riesgo de cada Entidad Federativa, que comenzó a operar el 1 de junio de 2020, cuando se declaró el inicio de la "Nueva Normalidad".

Llegan a México las primeras vacunas contra el COVID-19

Fue el 23 de diciembre de 2020 cuando llegaron las primeras vacunas a México. Se trató de un lote de tres mil dosis de la farmacéutica Pfizer. Con ellas se dio inicio a la vacunación del personal médico el día 24 de ese mes.

Una vez que se avanzó con este bloque, al cual se le dio preferencia por tratarse del personal al frente de la batalla contra el coronavirus, se comenzó a vacunar a la población en general, dando inicio con los adultos mayores el día 15 de febrero.

Al día de hoy se han aplicado alrededor de 180 millones de vacunas contra el virus a poco más de 85 millones de personas.

México, por arriba de los cinco millones de contagios

A dos años del primer contagio de COVID-19, México ha llegado a un total de cinco millones 502 mil 586 casos confirmados acumulados aunque esta cifra solo corresponde a contagios detectados mediante alguna prueba de detección del virus.

Además, se tiene un total de 318 mil 014 muertes asociadas al coronavirus, pese a que, según las estadísticas de Exceso de mortalidad durante la emergencia por COVID-19 en México del Gobierno de México, en el País se estima, con corte a enero de este año, un exceso de mortalidad asociado al COVID-19 de 73.2%.

JL