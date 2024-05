El candidato por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía del municipio de Cusihuiriachi, Chihuahua, Octavio Sias Lugo, denunció una serie de agresiones en su contra por parte de hombres encapuchados que le exigieron dejar su candidatura.

El candidato denunció públicamente la violencia de la que fue objeto durante el jueves, en donde aseguró que un grupo de personas encapuchadas lo levantaron y golpearon.

“Quiero denunciar públicamente el ataque cobarde del que fui objeto en la mañana del día de hoy (jueves) aproximadamente a las 10:30 horas. Me abordó un grupo de personas encapuchadas, quiénes me levantaron y golpearon. Me amenazaron para que desista de mi intención de contender por la presidencia del municipio de Cusihuiriachi en las elecciones que se aproximan. Dijeron que este es sólo un aviso, que si insistía en contender, me iría peor”, dio a conocer el candidato del PVEM en Chihuahua.

Dijo que le dañaron los vidrios del vehículo en el que viajaba solo, además de que su teléfono celular y los documentos personales que portaba fueron sustraídos.

CT