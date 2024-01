Ayer jueves 25 de enero, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que la empresa Avi-Mex S.A. de C.V. ingresó la solicitud de autorización para uso de emergencia de la vacuna Patria contra COVID-19.

Detalló que el Comité de Moléculas Nuevas (CMN) de Cofepris evaluará el biológico mexicano Patria, y la sesión será transmitida a través de las redes sociales este viernes 26 de enero, a las 12:00 horas.

Sin embargo, señaló que no constituye la autorización final para la obtención de registro sanitario.

"El CMN es un órgano auxiliar de consulta que forma parte de la agencia reguladora. Su función es emitir opiniones técnicas no vinculantes sobre insumos para la salud, basándose en la evidencia científica y médica presentada", explicó.

Experta advierte repunte de COVID por la variante Pirola

La doctora en Ciencias Médicas, Laurie Ann Ximénez-Fyvie, advirtió que en las próximas semanas y hasta mediados de marzo se observará el repunte de casos por la variante JN.1 denominada Pirola, "Se espera que los contagios suban mucho las próximas semanas".

Expertos consideraron que los casos de COVID-19 en México se mantienen estables ante la temporada invernal, pero alertaron que la variante JN.1, denominada Pirola llegará con fuerza a México.

"Es grave, el gobierno debería estar administrando en el sector salud las vacunas adecuadas; Italia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos está en un repunte", aseguró la doctora.

Además, que la Secretaría de Salud no da información actualizada sobre los casos de COVID-19, "no sabemos, sí estamos en repunte, porque la Secretaría de Salud dejó de emitir datos, ha decidido ignorarlo. No están dando ninguna información a la población sobre la situación actual y la importancia de vacunarse, debería ser escandaloso".

La profesional de la salud Laurie Ann recalcó que, además de los contagios por la variante JN.1, se ha visto un aumento importante en hospitalizaciones y terapia intensiva.

"La variante pirola se volvió predominante, hay un aumento importante y severo en hospitalizaciones".

Hizo un llamado a la población de recordar el aprendizaje que han dejado las olas pasadas de contagios, "la experiencia que nos ha dado en los últimos años la pandemia es: cuando en Europa aumentan los casos, nosotros seguimos".

Recalcó que la sociedad está en incompleta indefensión, ya que la población desde hace tiempo no tiene un refuerzo adecuado.

Recomendó a la sociedad mexicana adquirir las vacunas que tiene a la venta el sector privado, ya que son vacunas actualizadas y de tercera generación.

Asimismo, exhortó a los mexicanos a utilizar cubrebocas, la sana distancia y ventilar espacios cerrados.

