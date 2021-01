La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la titular de la dependencia Olga Sánchez Cordero dio "negativo" a segunda prueba PCR de Covid-19, esto luego de que el fin de semana acompañó al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien padece COVID-19, a una gira de trabajo por el norte del país.

La Segob dio a conocer el resultado de la prueba PCR de Sánchez Cordero, que se hizo en un laboratorio privado.

Olga Sánchez dijo que ayer se hizo una prueba de antígenos –con resultado negativo- y una segunda prueba PCR cuyo resultado estaba pendiente.

Acabo de recibir los resultados de mi prueba PCR para detectar SARS-CoV-2 (COVID-19), siendo estos negativos. Continuaré cumpliendo mis funciones y siguiendo las instrucciones del presidente @lopezobrador_. #FuerzaPresidente pic.twitter.com/OUDFDp7VNu — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) January 26, 2021

"Examen SARS-CoV-2 (Covid-19)* Método: PCR Tiempo real Tipo de muestra: Exudado Faringeo / Nasofaringeo. Gene N No Detectado; Gene E No Detectado; Gene RdRp, No Detectado. Interpretación Negativo".

En la interpretación de la prueba se expone que un resultado "detectado" (Positivo) indica la presencia de SARS-CoV-2 en el momento de la toma de la muestra biológica.

"Un resultado 'no detectado' (Negativo) no descarta la posibilidad de infección por SARS-CoV-2 debido a factores como el periodo de incubación, variabilidad biológica, calidad de la toma de muestra; el conjunto de estos factores es reflejado en la expresión viral obtenida.

El laboratorio informó que los resultados serán notificados por Orthin Laboratorio al Instituto Diagnostico y Referencia (InDRE), siguiendo el Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio Covid-19.

Por medio de Twitter, la secretaria Olga Sánchez Cordero dijo que al conocer el resultado de la prueba PCR, que fue negativo, continuará cumpliendo con sus funciones y siguiendo las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador "#FuerzaPresidente".

LS