El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, criticó a quienes cuestionan la vacuna rusa Sputnik V y aseguró que, en México hay quienes creen en "el chupacabras" y en "la llorona", pero no creen que un país como Rusia pueda producir una vacuna porque no está en el bloque occidental.

Al emitir su discurso al participar en la reunión plenaria de los diputados del PT, el líder morenista recordó que México tiene contrato con cuatro farmacéuticas del mundo para conseguir dosis de vacunas y ya se hizo el último contrato con Rusia para garantizar 12 millones de dosis más.

"Entonces, nosotros, en México, se tiene contrato con cuatro empresas, se hizo el último garantizando 12 millones de vacunas, de la vacuna rusa y lógico, hay quienes creen en el chupacabras, con todo respeto, creen en la llorona, pero no creen que un país como Rusia pueda producir una vacuna, porque no están en un bloque occidental", dijo Mier.

En este contexto, Ignacio Mier dijo que Rusia, al igual que otros países del mundo, China, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, tiene los científicos, instrumentos tecnológicos para desarrollar sus vacunas.

"Nosotros en México creemos que la ciencia es universal y que no está supeditada a ideologías y que la ciencia se pone a disposición de los seres humanos y el compromiso de un gobierno humanista como el nuestro, acompañado por sus diputados, logramos tener los recursos necesarios para vacunar a todas y a todos los mexicanos", dijo el líder morenista.

Nacho Mier dijo que no se trata de que el gobierno monopolice la vacunación, y adelantó que se va a abrir una vez que se garantice que va a llegar a todos los estratos sociales, que después los que tengan suficiencia económica lo puedan hacer del mercado privado, "pero el Estado mexicano tiene una responsabilidad, está establecido en la Constitución, nosotros lo reforzamos cuando creamos el Instituto Nacional de Salud, el Insabi y está bien confirmado, lo sabe bien Manuel Huerta y lo va apuntar".

Presumió que en México se haya "barrido" con los fideicomisos, lo que les garantizó que con recursos fiscales, sin contratar deuda, sin incrementar el déficit público, sin haber contratado un solo peso, México haya garantizado la cobertura de la vacuna.

"Y nos critican que porque no estamos vacunando, no está vacunando el mundo, no es un país productor, desafortunadamente, México. Pero incluso los países productores no han podido garantizar la vacunación de más del 30% de su población, porque es un asunto de producción", dijo Mier.

"Tenemos garantizadas las coberturas, sí, está garantizada, no apostó México por una sola farmacéutica porque no sabíamos y lo dijo bien el secretario de Hacienda, adivinos, no tenemos una bolita de cristal para saber cuál de ellas iban a lograr pasar todo el protocolo que establece los criterios internacionales en materia de salud, que garantizaran que la vacuna podía aplicarse en humanos, las fases de investigación, todo el protocolo de investigación", dijo Mier Velazco.

OF