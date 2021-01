Alentados por la ola de mitos sobre la vacuna rusa contra Covid-19, Sputnik V, la embajada de ese país en México publicó en sus redes sociales una serie de desmentidos sobre el fármaco. La representación del gobierno encabezado por Vladimir Putin dijo haber recolectado los argumentos que consideró más comunes de los críticos hacia la vacuna que está por llegar a México para su aplicación.

En este sentido, y con apoyo de artículos periodísticos, la embajada comenzó desminitiendo que las "vacunas son de mala calidad" al aclarar que el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, encargado de desarrollar la vacuna, ha probado su experiencia desarrollando estos antídotos, pues en 2015 "registró con éxito dos vacunas contra el Ébola". También, aseveró, los resultados de las primeras dos fases de los ensayos clínicos fueron publicadas en la revista especializada "The Lancet" para su consulta, y adelantó que los correspondientes a la etapa tres "están próximos a ser publicados".

Respecto al "mito" que Sputnik V no se ha llevado a la práctica, la embajada informó que más de un millón y medio de personas ya se han inoculado con el antídoto ruso, así como el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y una de las hijas del presidente Putin. Contrario a las afirmaciones de que "solo México, Bielorrusia, Venezuela y Argentina apuestan por la vacuna rusa", la diplomacia retomó las declaraciones del presidente ruso, quien comunicó que la vacuna ya ha recibido la autorización en 13 países, entre ellos Emiratos Árabes y Hungría.

Además, destacó que más de 50 países ya han adquirido mil 200 millones de dosis, según cifras del Fondo Ruso de Inversión Directa. Por último, la representación rusa bromeó respecto a que la vacuna "no está aprobada por la Comunidad Científica Internacional".

"Sinceramente, no conocemos tal organismo como 'Comunidad Científica Internacional'. Pero sí conocemos a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Actualmente se encuentra en la lista de la OMS entre las 10 principales vacunas candidatas que se acercan al final de los ensayos clínicos y al inicio de la producción en masa", argumentó. En tanto, y como dato adicional, lamentó que se use el argumento de que la vacuna es "barata" de fabricar, al decir que si bien es cierto que Sputnik V es menos costosa que la mayoría de vacunas contra Covid-19, esto no debe ser percibido como algo negativo.

