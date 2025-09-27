Mundial Sub-20: ¿Dónde ver la inauguración Chile vs. Nueva Zelanda?

En su condición de anfitrión, Chile enfrenta este sábado la carga de no fallar en su debut ante Nueva Zelanda, en el inicio del Grupo A del Mundial Sub-20 de la FIFA.

Chile pone en escena a su delantero de 20 años, Juan Francisco Rossel, una promesa de Universidad Católica que es su carta de gol y que ya marcó ante Nueva Zelanda en los dos triunfos de La Roja en los amistosos de junio pasado.

De madre ecuatoriana, a Rossel lo comparan con la estrella juvenil española del Barcelona y le dicen “el Lamine Yamal chileno” por el potencial de su talento con el que se ha ganado espacio en el máximo nivel.

En este 2025 quedó tercero entre los artilleros del Sudamericano Sub-20 con cinco goles, convirtió en la Liga chilena, en la Copa Chile y debutó en la fase previa de la Copa Sudamericana.

El reto del atacante está en batir el arco de Nueva Zelanda, que es la posición donde los oceánicos concentran mayor potencial con tres porteros que pertenecen a clubes ingleses.

El juego entre Chile y Nueva Zelanda será transmitido en México por TUDN y VIX este sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas.