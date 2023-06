En octubre del año pasado, la Cámara de Diputados eliminó el Horario de Verano, por lo que el 30 de octubre fue la última vez que los mexicanos modificaron sus relojes; sin embargo, ante el supuesto aumento en los precios de la energía eléctrica han surgido dudas sobre si el Gobierno de México reanudará el adelanto en la hora.

El tema fue tratado en la conferencia "mañanera" del Presidente López Obrador celebrada ayer martes, en donde una periodista cuestionó al Mandatario su opinión sobre diversos rumores que han tomado fuerza en redes sociales sobre un posible regreso del Horario de Verano; ¿qué dijo López Obrador?

¿VOLVERÁ EL HORARIO DE VERANO A MÉXICO?

Al respecto, el Presidente López Obrador negó que la eliminación del Horario de Verano haya encarecido el precio de la energía eléctrica ni que haya aumentado la tarifa del recibo de la luz, además de que, detalló, su erradicación fue "la mejor decisión" debido a cómo afectaba la salud de los mexicanos:

"No hemos tenido aumentos en el consumo más allá de lo que va demandando el crecimiento económico y poblacional. Fue muy buena decisión lo del Horario de verano. Fue aceptado por la mayoría de la gente. Sí hay estudios que comprueban que afectaba la salud lo del llamado cambio de horario de verano", detalló el Mandatario.

Reiteró que durante su administración no se han registrado aumentos en los precios de la luz, así como tampoco del gas o de las gasolinas, sino que es un tema más bien político.

"No hay ningún problema. No ha aumentado el precio de la luz. Ayer hablábamos de que no ha aumentado el precio del gas, al contrario, está bajando. No ha aumentado el precio de las gasolinas. Ahora que polemiza sobre la cuestión política, no es porque el país esté mal económicamente o que la gente no tenga trabajo o ingresos. Es un asunto relacionado con los privilegios. Como ya no mandan. Tenían el privilegio de mandar, entonces eso los altera", declaró.

Con ello, no se tiene planeado que se reinstale el Horario de Verano que estuvo activo durante 26 años en el país. Sólo algunos municipios fronterizos lo aplican para que el comercio con Estados Unidos no resulte afectado.

JM