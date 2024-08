El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha presentado recientemente una nueva herramienta tecnológica denominada "Buzón IMSS".

Esta herramienta está diseñada para permitir a los usuarios realizar trámites de manera más eficaz, acceder a servicios digitales en la plataforma y establecer una comunicación más fluida con el organismo de salud. Para quienes deseen comenzar a gestionar trámites de manera digital, es esencial registrarse en el sistema de Buzón IMSS antes del 1 de febrero de 2025.

De acuerdo con el portal web del IMSS esta herramienta se encuentra dirigida a todas las personas particulares, como: las y los derechohabientes, patrones, sujetos obligados, contadores públicos, contadores públicos autorizados, responsables solidarios, terceros relacionados, sean personas físicas o morales y representantes legales.

El IMSS, a través de su portal web, informó que para la primera etapa del Buzón IMSS no se va considerar a los pensionados y asegurados del Seguro Social, únicamente funcionará para realizar trámites y servicios relacionados con la incorporación, recaudación y fiscalización.

De la misma forma, aseguraron que los pensionados que no se registren antes de la fecha límite pactada por el Instituto no tendrán problemas con el pago de su prestación económica , ya que no se encuentra condicionado por el momento con la herramienta digital.

El IMSS también recalcó que por el momento no es necesario que los pensionados se registren y habiliten su Buzón IMSS. Por lo cual, hay que estar al pendiente de los comunicados por parte del Seguro Social para saber el trámite que deben realizar estos derechohabientes.

Beneficios de Buzón IMSS

Para activar la cuenta en el Buzón IMSS, los derechohabientes deben hacer el registro en el portal oficial del IMSS ( https://www.imss.gob.mx/buzonimss/ ) y tener a la mano su e.firma vigente que proporciona el SAT. También es primordial contar con un correo electrónico y un número de celular.

Al tener este registro, los usuarios del IMSS contarán con múltiples beneficios como:

Servicio las 24 horas del día, los 365 días del año

Canal eficiente comunicación, para dudas, envió de información y entrega de documentos

Consulta de documentos de forma digital

Ahorro de tiempo y dinero

Mejor atención para aclaraciones y orientaciones vía electrónica



YC