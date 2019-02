Buscan a ex alcalde de Arriaga, Chiapas, por homicidio de activista

Policías Ministeriales buscan para su arresto y proceso penal al ex alcalde de Arriaga, David Parada Vázquez, por su presunta autoría en el homicidio del activista Sinar Corzo Esquinca, asesinado el 3 de enero pasado en esa región de la costa de Chiapas, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El Congreso del Estado aprobó anoche la declaración de procedencia o desafuero del ex presidente municipal, emanado del partido local Chiapas Unido, solicitado por la Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo con la orden de búsqueda y aprehensión librada por un Juez de Control.

La Fiscalía informó que notificó con oportunidad a la 67 Legislatura local la instrucción de una indagatoria por el delito de homicidio y la probabilidad de la autoría intelectual en contra de Parada Vázquez, la cual fue avalada según la ley de juicio político y declaración de procedencia. Ahora, el ex alcalde debe ser aprehendido y llevado ante las autoridades judiciales para que responda por las imputaciones en su contra, indicó.

La Fiscalía aseguró en un comunicado que no habrá impunidad en el caso Corzo Esquinca, y reiteró su compromiso institucional con la legalidad en el estado. Por el homicidio de Corzo Esquinca se encuentran sujetos a proceso en el centro penitenciario El Amate, los presuntos involucrados Rogelio "N" y/o Artemio "N" - detenido este miércoles en Ixtepec, Oaxaca-, Apolinar "N", Fernando "N" y Julio César "N".

Este miércoles, en una video grabación, Parada Vázquez, denunció una presunta persecución política en su contra impulsada por el gobierno estatal; tras el homicidio de Sinar Corzo. Afirmó también que el acoso y la persecución fue "por no sumarse al partido Morena que gobierna a Chiapas; he sido perseguido políticamente, me han estado presionando y no han dudado en amenazarme a mí y a mi familia".

Parada consideró que la presión se agudizó después de que la policía arrestó a su suegro Apolinar Castillejos y advirtió de una orden de aprehensión en su contra, no obstante su fuero constitucional.

La Fiscalía dio a conocer que detuvo a cuarto presuntos involucrados en el homicidio: Rogelio "N" y/o Artemio, alias "El Chéster" o "El Chemo", localizado y aprehendido en Ixtepec, Oaxaca.

La noche del 3 de enero Corzo Esquinca fue asesinado a unas cuadras de su vivienda en la cabecera de Arriaga, por un hombre que le disparó desde una motocicleta en movimiento.

