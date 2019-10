Bloquean imágenes satelitales de aeropuerto de Santa Lucía

La zona del aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México, aparece bloqueada para las imágenes satelitales en Google Maps y Google Earth en versión de computadoras de escritorio, aunque la Secretaría de Defensa Nacional no pidió que se ocultara esta información.

Al ubicar la terminal, identificada como "Base aérea n°1 de Santa Lucía", y puntos aledaños se muestran oscurecidos y no se permite la función de acercamiento 3D o "Street View".

Aunque lugares aledaños al aeropuerto están del perímetro oscurecido, en estos sí se activa la opción 3D.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca construir en la base aérea un nuevo aeropuerto, pero el proyecto está suspendido por recursos legales.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo hoy que no hay ninguna instrucción en particular para que no sea visible.

"Lo que sí, hay muchas instalaciones militares, así aparecen, si ustedes revisan alguna otra instalación así va a aparecer.

"Dentro de lo que sacan en Google Maps, lo que ubican como instalación militar la ponen en oscuro y no pueden ubicar con precisión que hay adentro, eso es parte de lo que han tomado, quizá a nivel mundial, no nada más en México, de instalaciones que son consideradas estratégicas dentro de los países", comentó el secretario al ser cuestionado al respecto durante la conferencia de prensa matutina del Presidente en Ciudad de México.

IM