Becarán a 30 mil médicos para estudiar en el extranjero

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una beca para hasta 30 mil médicos que deseen hacer una especialidad en países extranjeros, la única condición es que a su regreso, trabajen en hospitales públicos.

"Queremos dejar ese legado de 20 a 30 mil especialistas más para antes o finales de nuestro gobierno, que no nos pase hacia delante lo que estamos ahora padeciendo. Vamos a obtener presupuesto hasta para 30 mil becados, la secretaría de Relaciones Exteriores nos ayudará a explorar qué países, qué universidades, en dónde pueden ir a estudiar con prioridad a las especialidades que necesitamos de acuerdo a las enfermedades que padece nuestro pueblo", dijo.

En la conferencia matutina, el Mandatario explicó que las 30 mil becas podrían ser manejadas por el Insabi, IMSS, ISSSTE o Conacyt y el propósito es que no haya médicos rechazados de una especialidad médica.

"El objetivo es que a principios del próximo gobierno se tengan todos estos especialistas, con algunos acuerdos, con dinero del pueblo se les va a becar para que puedan especializarse y de regreso van a tener que trabajar, no toda la vida, pero van a tener que trabajar en hospitales públicos, para que devuelvan lo que el pueblo les va a dar", mencionó.

El Presidente resaltó que también se están creando más de 20 escuelas de medicina y enfermería en el país, puesto que durante gobiernos anteriores no se priorizó la enseñanza a nivel superior de los profesionales de la salud.

"Todos los que quieran estudiar especialidades van a tener manera de hacerlo, no va a haber rechazados, si no tenemos la capacidad en México porque se fue deteriorando el sistema de enseñanza a nivel superior y especialistas médicos, estudiantes se podrán ir al extranjero si no tenemos cupo en el país, porque necesitamos cardiólogos, muchos especialistas para diabetes, especialistas para las pandemias y para enfermedades respiratorias".

A su vez, Jorge Alcocer Varela destacó que este año hay más de 52 mil candidatos para optar por especialidades médicas, que en conjunto suman 68.

OF