IMSS Bienestar: Así puedes darte de alta en línea

IMSS-Bienestar facilita el acceso a servicios médicos gratuitos, medicamentos y recursos esenciales

Por: El Informador

El programa está abierto a cualquier persona que no esté afiliada al IMSS, ISSSTE u otros esquemas de seguridad social. ESPECIAL / Canva

IMSS-Bienestar se ha convertido en una alternativa fundamental para brindar servicios de salud gratuitos a la población mexicana sin acceso a seguridad social. Esta iniciativa, gestionada por un organismo público con autonomía operativa, tiene como objetivo asegurar la cobertura médica en todo el territorio nacional, con énfasis en zonas marginadas y comunidades vulnerables.

Su modelo de atención, conocido como MAS-BIENESTAR (Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar), contempla consultas médicas y tratamientos. Este enfoque permite implementar jornadas quirúrgicas mediante programas como La Clínica es Nuestra, e involucrar a la población en el cuidado y gestión de los servicios de salud.

El programa está abierto a cualquier persona que no esté afiliada al IMSS, ISSSTE u otros esquemas de seguridad social. Para acceder por primera vez a los servicios médicos, solo es necesario presentar una identificación oficial. En el caso de menores de edad, basta con su CURP o acta de nacimiento.

Para quienes desean registrarse formalmente y obtener una credencial como beneficiario, el proceso puede realizarse en línea de manera rápida y gratuita. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso:

¿Cómo registrarse en línea en IMSS-Bienestar?

Ingresa al sitio oficial del programa.

  • Introduce tu CURP para verificar tu información personal.
  • Selecciona tu estado y municipio de residencia.
  • Proporciona un número telefónico o correo electrónico para contacto.
  • Acepta los términos del aviso de privacidad.
  • Completa tu dirección y ubícala en el mapa para asignarte la clínica más cercana.
  • Llena datos adicionales como nivel de estudios, idiomas que hablas, tipo de sangre, estado civil y, si tienes hijos menores de edad, registra también sus CURP.
  • Sube una fotografía reciente de tu rostro, que se usará en la credencial.
  • Revisa y confirma que toda la información esté correcta.
  • Al finalizar, recibirás un comprobante de registro y se generará tu perfil en el sistema.
  • Una vez lista tu credencial, te llegará una notificación para recogerla.

