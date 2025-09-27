IMSS Bienestar: Así puedes darte de alta en línea

IMSS-Bienestar se ha convertido en una alternativa fundamental para brindar servicios de salud gratuitos a la población mexicana sin acceso a seguridad social. Esta iniciativa, gestionada por un organismo público con autonomía operativa, tiene como objetivo asegurar la cobertura médica en todo el territorio nacional, con énfasis en zonas marginadas y comunidades vulnerables.

Su modelo de atención, conocido como MAS-BIENESTAR (Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar), contempla consultas médicas y tratamientos. Este enfoque permite implementar jornadas quirúrgicas mediante programas como La Clínica es Nuestra, e involucrar a la población en el cuidado y gestión de los servicios de salud.

El programa está abierto a cualquier persona que no esté afiliada al IMSS, ISSSTE u otros esquemas de seguridad social. Para acceder por primera vez a los servicios médicos, solo es necesario presentar una identificación oficial. En el caso de menores de edad, basta con su CURP o acta de nacimiento.

Para quienes desean registrarse formalmente y obtener una credencial como beneficiario, el proceso puede realizarse en línea de manera rápida y gratuita. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso:

¿Cómo registrarse en línea en IMSS-Bienestar?

Ingresa al sitio oficial del programa.

Introduce tu CURP para verificar tu información personal.

Selecciona tu estado y municipio de residencia.

Proporciona un número telefónico o correo electrónico para contacto.

Acepta los términos del aviso de privacidad.

Completa tu dirección y ubícala en el mapa para asignarte la clínica más cercana.

Llena datos adicionales como nivel de estudios, idiomas que hablas, tipo de sangre, estado civil y, si tienes hijos menores de edad, registra también sus CURP.

Sube una fotografía reciente de tu rostro, que se usará en la credencial.

Revisa y confirma que toda la información esté correcta.

Al finalizar, recibirás un comprobante de registro y se generará tu perfil en el sistema.

Una vez lista tu credencial, te llegará una notificación para recogerla.

