Bebé se intoxica con cocaína en Estado de México; la reportan grave

Una menor de entre ocho y nueve meses de edad se intoxicó al consumir, presuntamente, cocaína, en la comunidad de San Antonio Las Palmas, por lo que su estado de salud se reporta como grave, informó Juan Manuel Galván Rivera, director de Protección Civil y Bomberos de San Martín de Las Pirámides.

Los hechos ocurrieron casi a las 13 horas del lunes cuando los padres de la niña identificada como Victoria "N", la llevaron a las instalaciones de la dependencia local para que le brindaran los primeros auxilios.

"Nos llega una menor entre ocho a nueve meses de edad, desgraciadamente con las pupilas delatadas, una cardíaca de 290, 300, por lo que está al punto del colapso la menor, bastante mal, los papás no sabían o no querían decirnos el motivo por el que está así", explicó.

El personal médico la atendió pero detectaron que su estado de salud no se debía a que tuviera una temperatura corporal elevada, por lo que la llevaron en ambulancia al Hospital General de Otumba.

Los padres clamaban porque atendieran a su hija, pero los médicos les pidieron que les dijeran porqué estaba en esa situación.

"Se negaban a dar más datos, por lo que el médico les exigió literalmente qué había pasado o qué había consumido para que él supiera qué hacer, por lo que el padre fue el que dijo que había ingerido alguna sustancia tóxica, me parece que fue cocaína", comentó Galván Rivera.

"Yo siento que ellos sabían de lo que se trataba, finalmente no, pero no querían decir nada, dado la sustancia que se presume se está hablando, se negaron a dar más datos, únicamente que necesitaban la atención. La mamá prácticamente estaba en shock no sabía si la niña tenía siete, ocho, nueve meses, deducimos que tiene entre ocho o nueve meses", contó.

Los miembros de Protección Civil notaron que el padre era el más nervioso y que, aparentemente, estaría bajo los influjos de alguna sustancia.

"Es cuando nosotros empezamos a deducir que el menor algo alcanzó o que incluso quiero pensar que no se lo hayan dado directamente, pero finalmente estaba entre las ropas de la menor", mencionó.

Por la gravedad de la niña, el personal médico del hospital general de Otumba solicitó un helicóptero Relámpago del gobierno del Estado de México para que la trasladaran a una clínica de la Ciudad de México.

Según autoridades locales el padre de la menor le habría dado la sustancia ilegal para que dejara de llorar, pero esa versión no ha sido confirmada aún porque huyó más tarde.

GC