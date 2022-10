El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que "sería muy bueno" que la nueva aerolínea que busca crear la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llevara el nombre de la desaparecida Mexicana de Aviación.

"Sería muy bueno el que se usara el nombre de Mexicana de Aviación en esta empresa que posiblemente se constituya"

Sin embargo, en conferencia de prensa matutina, el Mandatario descartó que su gobierno vaya a rescatar a dicha aerolínea, al indicar que costaría muchísimo dinero y el presupuesto es dinero del pueblo.

A pregunta expresa, indicó que instruirá a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob), para reunirse con los extrabajadores de Mexicana a fin de estudiar el nombre de la aerolínea y para conocer cómo va su caso de despido injustificado.

"Se platica con ellos, no sólo sobre el nombre de Mexicana de Aviación, sino para saber cómo van en su demanda por el despido injustificado, por el cierre de la empresa, todo esto que lamentablemente ocurrió".

"No podemos nosotros utilizar dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, para rescate de una empresa que nos cueste muchísimo dinero. No hemos rescatado ninguna empresa, porque esa era también la práctica. Vamos a rescatar al pueblo, vamos a rescatar a la gente, qué vamos a estar rescatando a empresas. Sí, es importante rescatar empresas para mantener los empleos, sí, siempre y cuando no haya otras necesidades, otras prioridades y que podamos salir adelante", agregó.

JM