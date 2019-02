Balean a locutor de Chiapas; comunicadores exigen seguridad

El locutor Bersaín Gálvez Ramírez, de la estación radiofónica "La más invasora", fue baleado esta mañana por desconocidos, informaron fuentes cercanas a la víctima.

Gálvez Ramírez recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza, por lo que fue traslado de urgencia al Hospital Básico Comunitario Frontera Comalapa, pero por la gravedad de las lesiones fue enviado al Hospital Regional de Comitán de Domínguez.

El locutor fue localizado herido en su vehículo que permanecía estacionado en una calle de Chicomuselo esta madruga.

Bersaín Gálvez, mejor conocido como "El súper nene", transmite un programa radiofónico de complacencias musicales en el 93.7 de FM en donde envía saludos a radioescuchas de la Sierra Madre de Chiapas y de campesinos que se encuentran en los Estados Unidos.

En una carta que enviaron comunicadores de Chicomuselo a la alcaldesa de ese lugar, Chary Ríos, condenan el ataque contra el dueño de la radio y pidieron mayor seguridad para los habitantes de ese municipio.

En la carta, los comunicadores piden "garantías para poder ejercer nuestra labor y devolver a los chicomuselenses la tranquilidad de poder vivir en paz y armonía, ya que no queremos más asaltos, ya no queremos más violaciones, ya no queremos más robo, no queremos que las propias autoridades estén haciendo escándalos borrachos y disparando armas de fuego".

Y solicitaron que este incidente no quede en la impunidad. "Pónganse a trabajar", exigen los comunicadores a Chary Ríos.

El Ministerio Público integró una carpeta de investigación por el ataque al locutor.

LS