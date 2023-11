Azahara Aylin 'N', sentenciada a 3 años de internamiento por la muerte de Norma Lizbeth

La tarde de este lunes 13 de noviembre, tras reanudarse la audiencia ante el Tribunal de Enjuiciamiento en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la joven Azahara Aylin 'N', fue sentenciada a tres años de internamiento y una reparación de daños de 457 mil pesos luego de que se le imputara por el asesinato de Norma Lizbeth.

Después de la audiencia, la defensa de la familia de la Norma, declaró que 3 años es el grado máximo otorgado a la joven imputada de homicidio:

TE PUEDE INTERESAR: La Fiscalía del Estado da los hallazgos preliminares de la muerte del magistrade Ociel

“El juez terminó que el grado de culpabilidad de la adolescente era más grado máximo, es decir, que quedó plenamente acreditada la responsabilidad en el delito de homicidio calificado con los calificativos que mencionó el licenciado".

Por su parte, la madre de la víctima aseguró que para ella, esa sentencia es muy poco, pero reconoció que es lo máximo que el juez podía otorgar.

“Es poco tiempo porque la vida de mi hija no cuesta tres años, porque esa asesina arrebató la vida de mi hija, y no es justo, la verdad, y a mí sí me duele porque quitó la vida de mi hija”.

¿Qué ocurrió con Norma Lizbeth?

Azahara 'N' fue declarada culpable del delito de homicidio calificado el pasado 31 de octubre en el edificio de Juzgados para Adolescentes del municipio de Zinacantepec. Lo anterior, luego de que el 21 de febrero de 2023, la adolescente participara en una pelea de la Escuela Secundaria Oficial 0518.

Tres semanas más tarde del altercado entre ambas estudiantes, el 13 de marzo del presente año, se informó que Norma Lizbeth había perdido la vida por un traumatismo craneoencefálico, producto de un golpe con una piedra con el que Azahara 'N' agredió a la víctima, según un video compartido en redes sociales, el cual funcionó como evidencia para el caso.

Con los indicios obtenidos, agentes del Ministerio Público Especializados de la Fiscalía solicitaron al juez de Control Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes librar orden de aprehensión en su contra, la cual fue concedida.

Finalmente, hoy 13 de noviembre se le dio sentencia a la menor de edad Azahara Aylin 'N'.

YC