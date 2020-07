Avión presidencial era para pequeños faraones, señala López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el avión presidencial TP-01 era para pequeños faraones.

"Me quedé con las ganas de tomarme una foto junto al avión presidencial. ¿Y saben para qué quería tomarme la foto? Para que me viera yo así, pequeñito, porque eso es para pequeños faraones".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que cuando uno se pone junto al Boeing 787 –que su gobierno va a rifar- se ve uno muy pequeño.

"Aunque dije que la grandeza de las mujeres y de los hombres se mide de la cabeza al cielo, no del suelo a la cabeza. Pero nada más para que vean el tamaño. Todo esto es lo que se está podando, todo este gasto oneroso, todos estos lujos para que le llegue más al pueblo".

Con ayuda de una fotografía del avión presidencial José María Morelos y Pavón, el Presidente López Obrador comparó su altura con la estatura de un camarógrafo.

"Sólo le faltó un elevador ahí para subir, pero es enorme. Entonces ya no, aunque no les gustó tampoco, no les gusta".

El Mandatario dijo que desde el lunes pasado cuando se presentó el avión se reactivó lo de la venta de los billetes, de los cachitos y ya muchos están ayudando, comprando, porque tenemos que vender todos.

"Yo creo que si vamos a poder terminar de venderlos, vamos a estar informando, la semana próxima informamos de cuánto se lleva vendido para el 15 de Septiembre".

OA