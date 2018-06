Arrojan bomba molotov a vehículo de candidata morenista en Sonora

La candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo, Célida López, denunció que arrojaron una bomba molotov a su vehículo mientras le hacían una entrevista en una radiodifusora local.

A través de sus redes sociales, la abanderada morenista mostró un golpe en la puerta trasera del lado izquierdo de su carro, donde pegó una bomba de fabricación casera que no alcanzó a impactar el vidrio.

En el pavimento quedó una botella con combustible desparramado y una bolsa de plástico color negro.

"No explotó, no la quiero tocar, hace media hora llamamos al número de emergencias 911 y no llegan", explicó.

Sobre los hechos que ocurrieron después del mediodía de este 26 de junio, Célida López dijo que este ha rebasado "la vil campaña de violencia política de género" que se ha emprendido en su contra, donde se le ha acusado hasta de robarle a los muertos.

El velador de la emisora de radio atestiguó y detalló que vio un hombre de aproximadamente 40 años que fue perseguido por otras personas.

La candidata dijo que no solicitará seguridad y junto a su equipo andarán en caravana para protegerse.

"De ese tamaño el miedo, vamos a ganar la capital de Sonora", expresó Célida López en conferencia de prensa, junto a los candidatos al Senado de la República, Lilly Téllez y Alfonso Durazo, que invitaron a los sonorenses a no dejar que los intimiden y salgan a votar el domingo 1 de julio.

La candidata al senado Lilly Téllez, dijo que luego de las denuncias de violencia política de género que interpuso ante la PGR, ya cuenta con seguridad personal.

