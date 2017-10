Armando Manzanero no podrá cantar en los Grammys

Armando Manzanero podría sumar un Grammy Latino más pero ahora en la categoría de Mejor productor. Sin embargo, no podrá cantar como había pensado, debido a que no tiene la Visa adecuada.

"Querían en la ceremonia que yo cantara algo, no sé con quién, pero es increíble que nuestro tío Trump, el 'güero' Trump, quiere que hasta para una cosa de esas tenga uno visa de trabajo y no tengo humor de estar yendo a tramitar nada; si voy (a los Grammy) puedo ir y me siento a escuchar a todos mis amigos", expresó.

"El güero se ha puesto cabrón pero yo estoy muy a gusto, mientras menos pueda entrar a los Estados Unidos mejor, no quiero saber nada de eso como mucha gente", abundó.