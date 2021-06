La noche de este viernes el coordinador de Opinión de "La Jornada", Luis Hernández, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter sobre el fallecimiento del monero Antonio Helguera.

"La Jornada" señaló que el caricaturista murió a causa de un infarto a la edad de 55 años.

"Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas", escribió el Presidente López Obrador en su cuenta de Twitter. Apenas el martes de había reunido con él en Palacio Nacional.

El Mandatario también expresó sus condolencias a familiares y amigos del ilustrador.

JM