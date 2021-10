Anaya dice que AMLO está obsesionado con él y lo quiere "fregar a la mala"

El excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés señaló que, con pruebas, ya demostró que las acusaciones en su contra "son absurdas y completamente falsas", pero sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una obsesión contra él, y se lo quieren "fregar a la mala".

"Ha quedado clarísimo que López Obrador me quiere fregar a la mala. Demostré, con los documentos que ellos mismos me dieron, que cambiaron la fecha de la declaración de Lozoya. Demostré que no era diputado en ese tiempo, demostré que no estuve en la Cámara de Diputados, demostré que el ayudante de Lozoya tampoco estuvo ahí; demostré que los brasileños ya confesaron que el dinero lo dieron al corrupto de Lozoya, como un soborno para que les asignaran la ampliación de la Refinería de Tula. Demostré, con el estado de cuenta, que Lozoya no repartió el dinero; demostré que un antiguo socio de Lozoya tiene el dinero y que López Obrador les está permitiendo quedárselo", aseguró.

Lo anterior, a través de un video que compartió en sus redes sociales, siendo este el último de una serie de cuatro en los que sostuvo que es inocente de los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR).

"En esta transformación de cuarta se persigue a científicos, pero no a narcotraficantes; se libera al hijo de 'El Chapo' Guzmán, pero se condena a jueces o magistrados que hacen su trabajo. Los hermanos de López Obrador están grabados recibiendo dinero, y el Presidente los protege. Y aunque todas las pruebas lo contradicen, López Obrador ya decidió que yo soy culpable, 61 minutos dedicó a hablar de mí durante cuatro días consecutivos en sus mañaneras. Ya hasta lo escribió en su libro. En su mundo alterno de los otros datos, un proceso judicial que ni siquiera ha iniciado, ya es cosa juzgada y condenada", advirtió.

