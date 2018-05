Anaya declara que quiere un México pacificado

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, reiteró su exigencia por la paz.

“No tiene paz quien no tiene un empleo; no tiene paz el joven que no sabe si sus papás le van a poder pagar la universidad; no tiene paz quien sale a la calle con miedo de que lo asalten. Los mexicanos exigimos un país en paz”, dijo el panista.

El aspirante lamentó el crimen de la periodista Alicia Díaz, en Nuevo León. “Mi solidaridad y mis condolencias para los familiares y amigos de la periodista Alicia Díaz González”, escribió en redes.

Por otra parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador Nacional del Proyecto de Coalición Por México al Frente, visitó San Luis Potosí con la intención de cerrar filas y lograr el apoyo de los potosinos hacia el candidato de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.